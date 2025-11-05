5 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Брюгге» примет «Барселону» на стадионе «Ян Брейдел». Начало игры в 23:00 мск.
«Брюгге» впервые за последние 2 тура сыграет дома. До этого клуб на выезде проиграл «Аталанте» (1:2) и «Баварии» (1:4). Несмотря на череду неудач, команда все еще входит в список лучших 24 участников. При любом раскладе «Брюгге» попытается набрать очки. В первом туре на своем поле хозяева разгромили «Монако» (4:1).
«Барселона» имеет 6 очков после побед над «Ньюкаслом» (2:1) и «Олимпиакосом» (6:1). Лишь в одном случае каталонцы проиграли ПСЖ (1:2). При этом гости еще ни разу в истории не уступали «Брюгге». Смогут ли «блаугранас» продолжить давнюю традицию и сегодня набрать 3 очка?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры предлагают 5.30 на победу «Брюгге» и 1.54 на победу «Барселоны».
- Искусственный интеллект считает, что победит «Брюгге» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брюгге» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.