Президент словенского футбольного «Целе»﻿ Валерий Колотило подтвердил интерес «Спартака»﻿ и «Црвены Звезды»﻿ к главному тренеру команды Альберто Риере.

Альберто Риера globallookpress.com

«Риера в "Целе"﻿, готовит команду к игре. С Альбертом контактировали пять клубов, в том числе "Спартак"﻿ и "Црвена"﻿. "Црвена"﻿ в клуб не обращалась, но был контакт с агентом, которому клуб сказал нет. "Спартак"﻿ официально посылает своих скаутов на наши игры», — сказал Колотило «Чемпионату».

Альберт Риера возглавляет «Целе»﻿ с 2024 года и является одним из самых перспективных тренеров Европы. Ранее он работал в «Бордо»﻿, «Олимпии»﻿ (Словения) и был ассистентом в «Галатасарае»﻿.