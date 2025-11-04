Президент словенского футбольного «Целе» Валерий Колотило подтвердил интерес «Спартака» и «Црвены Звезды» к главному тренеру команды Альберто Риере.
«Риера в "Целе", готовит команду к игре. С Альбертом контактировали пять клубов, в том числе "Спартак" и "Црвена". "Црвена" в клуб не обращалась, но был контакт с агентом, которому клуб сказал нет. "Спартак" официально посылает своих скаутов на наши игры», — сказал Колотило «Чемпионату».
Альберт Риера возглавляет «Целе» с 2024 года и является одним из самых перспективных тренеров Европы. Ранее он работал в «Бордо», «Олимпии» (Словения) и был ассистентом в «Галатасарае».