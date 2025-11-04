На третьем месте в опросе болельщиков оказался ангольский легионер Эгаш Касинтура .

Победитель определялся по сумме голосов за звание игрока матча в четырех матчах октября, где за первое место давали 5 баллов, за второе — 3, за третье — 1. Второе место занял защитник Усман Ндонг . 4 октября в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги против «Краснодара» ﻿ сенегалец получил красную карточку за удар плечом в челюсть капитана команды соперника Эдуарда Сперцяна .

Форвард «Ахмата»﻿ Лечи Садулаев ﻿ был признан лучшим игроком октября в клубе по версии болельщиков.

7.75

