Форвард «Ахмата» Лечи Садулаев был признан лучшим игроком октября в клубе по версии болельщиков.
Победитель определялся по сумме голосов за звание игрока матча в четырех матчах октября, где за первое место давали 5 баллов, за второе — 3, за третье — 1. Второе место занял защитник Усман Ндонг. 4 октября в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги против «Краснодара» сенегалец получил красную карточку за удар плечом в челюсть капитана команды соперника Эдуарда Сперцяна.
На третьем месте в опросе болельщиков оказался ангольский легионер Эгаш Касинтура.