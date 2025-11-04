В одном из центральных поединков 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет мадридский «Реал» на «Энфилд Роуд». Встреча команд состоится 4 ноября в 23:00 мск.

«Ливерпуль», только что оклемавшийся от серии неудач, ждет серьезная проверка на прочность, которую ему устроит «Реал». Накануне этой встречи «галактикос» выиграли 6 матчей подряд во всех турнирах. Так что команда Хаби Алонсо в отличной форме.

На данный момент «Реал» с 9 очками замыкает первую пятерку, а «Ливерпуль» с 10 баллами идет на 10-й строчке, но имеет возможность попасть в топ-8.

Последние 5 очных матчей: в 2024 году «Ливерпуль» выиграл 2:0, перед этим «Реал» одержал три победы, так же была одна ничья.

