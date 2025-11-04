Финский клуб﻿ КуПС﻿ стал чемпионом Финляндии в сезоне-2024/25, набрав 64 очка в 31 матче.

Футбольный клуб КуПС globallookpress.com

«Ильвес»﻿ занял второе место с 60 очками, а «Интер Турку»﻿ замкнул тройку лидеров с 58 очками. Для КуПС это уже восьмой титул в истории клуба и второй подряд.

Команда заняла четвёртое место в регулярном сезоне из 12 команд, а затем успешно выступила в чемпионской группе, оформив чемпионство за один тур до окончания сезона. Такое достижение дает КуПС право начать следующий розыгрыш Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда.