Король Великобритании Карл III﻿ посвятил в рыцари бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма﻿, сообщает The Guardian﻿.

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

«Это такой важный момент для нашей семьи. Я очень горжусь такой честью. Я вырос в скромной семье в Ист-Энде и всегда хотел стать профессиональным футболистом. И вот теперь я стою здесь, в Виндзорском замке, рядом с его величеством королем», — заявил Бекхэм на церемонии.

Экс-футболист награжден рыцарским титулом в знак признания за многолетний вклад в спорт и благотворительность. Церемония посвящения прошла во вторник в Виндзорском замке.