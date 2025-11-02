Центральный матч 10-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ромой» состоится 2 ноября на «Сан-Сиро» в 22:45 по мск.
Кроме вывески интереса этой игре придают обстоятельства, в которых оказались обе команды. «Милан» не смог победить в последних двух турах, сыграв вничью с «Пизой» и «Аталантой». «Рома» в шаге от первой позиции и в случае победы возглавит таблицу до следующего тура.
В последнем матче команд «римляне» одержали победу со счетом 3:1. На «Сан-Сиро» они проиграли только в одном из пяти выступлений, выиграв при этом 3 встречи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.91.
- Букмекеры предлагают 2.31 на победу «Милана», 3.70 на победу «Ромы», 3.05 на ничью.
- Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Милан» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.
