Центральный матч 10-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ромой» состоится 2 ноября на «Сан-Сиро» в 22:45 по мск.

Кроме вывески интереса этой игре придают обстоятельства, в которых оказались обе команды. «Милан» не смог победить в последних двух турах, сыграв вничью с «Пизой» и «Аталантой». «Рома» в шаге от первой позиции и в случае победы возглавит таблицу до следующего тура.

В последнем матче команд «римляне» одержали победу со счетом 3:1. На «Сан-Сиро» они проиграли только в одном из пяти выступлений, выиграв при этом 3 встречи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.91.

Букмекеры предлагают 2.31 на победу «Милана», 3.70 на победу «Ромы», 3.05 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Милан» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.