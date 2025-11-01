В 10-м туре АПЛ состоится лондонское дерби, в котором сойдутся «Тоттенхэм» и «Челси». Игра пройдет на поле «Тоттенхэм Хотспур» 1 ноября, начало в 20:30 мск.

«Тоттенхэм» набрал 17 очков и дошел до 3-й строчки. Теперь команда Томаса Франка должна сохранить эту позицию и может даже попытаться обойти «Борнмут», который на втором месте. В прошлом матче турнира хозяева разгромили «Эвертон» со счетом 3:0.

«Челси» после поражения от «Сандерленда» опустился на 9-е место. При этом неудача была для «аристократов» единственной за последние 5 матчей во всех турнирах. Команда Энцо Марески разгромила «Аякс» в Лиге чемпионов и обыграла «Вулверхэмптон» в Кубке лиги. Удастся ли гостям выиграть сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

Букмекеры дают 3.05 и 2.43 на победу одной и другой команды.

Искусственный интеллект считает, что «Челси» победит со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

