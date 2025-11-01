Мадридский «Реал» 1 ноября примет «Валенсию» в матче 11-го тура испанской Примеры. Начало игры в 23:00 мск.

«Реал» в приподнятом настроении, поскольку выиграл недавнее Эль-Класико, обыграв 2:1 «Барселону». Это позволило «сливочным» набрать 27 очков и уже сейчас без учета предстоящего поединка они опережают каталонцев на 4 пункта.

Сможет ли «Валенсия» что-то противопоставить мотивированной команде Хаби Алонсо? «Бэтмены» не побеждали уже очень давно и уже находятся в зоне вылета. В случае победы они могут ее покинуть. В последний раз валенсийцы выиграли у «Реала» 2:1, однако сейчас обе команды находятся в разных состояниях.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры предлагают 1.16 на победу «Реала» и 18.0 на победу «Валенсии».

Искусственный интеллект считает, что «Реал» одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.