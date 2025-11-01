Мадридский «Реал» 1 ноября примет «Валенсию» в матче 11-го тура испанской Примеры. Начало игры в 23:00 мск.
«Реал» в приподнятом настроении, поскольку выиграл недавнее Эль-Класико, обыграв 2:1 «Барселону». Это позволило «сливочным» набрать 27 очков и уже сейчас без учета предстоящего поединка они опережают каталонцев на 4 пункта.
Сможет ли «Валенсия» что-то противопоставить мотивированной команде Хаби Алонсо? «Бэтмены» не побеждали уже очень давно и уже находятся в зоне вылета. В случае победы они могут ее покинуть. В последний раз валенсийцы выиграли у «Реала» 2:1, однако сейчас обе команды находятся в разных состояниях.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры предлагают 1.16 на победу «Реала» и 18.0 на победу «Валенсии».
- Искусственный интеллект считает, что «Реал» одержит победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
