1 ноября в матче 11-го тура чемпионата Франции ПСЖ примет «Ниццу» на «Парк-де-Пренс». Старт игры в 19:00 по мск.

«Парижане» достаточно потеряли в последних турах. Команда Луиса Энрике выиграла только 2 из 5 матчей турнира, из-за чего на этот тура ей предстоит задача победить, так как «Монако» угрожает ее лидерству в таблице. В прошлом матче ПСЖ оступился на «Лорьяне», сыграв вничью 1:1.

«Ницца» выиграл 3 матча подряд и находится уже в двух очках от еврокубковой зоны. «Орлята» однозначно попытаются насолить ПСЖ, чтобы получить шанс подняться в первую шестерку. У них получилось в прошлый раз, когда клуб выиграл 1:0 в Париже.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.18.

Букмекеры предлагают 1.18 на победу ПСЖ и 14.5 на победу «Ниццы».

Искусственный интеллект считает, что ПСЖ не оставит шансов «Ницце» и выиграет со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Ницца» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.