1 ноября в 17:45 мск состоится матч 14-го тура РПЛ, в котором «Динамо» Мх примет «Крылья Советов».
В этом туре хозяев есть шанс выйти из зоны стыковых матчей. Обыграв «Крылья Советов» они наберут 14 очков и тем самым обойдут их в таблице. Самарцы сейчас на 11-й строчке с 13 баллами на счету.
Обе команды не знают побед уже не первый тур. В прошлом матче «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Ростовом», а «Крылья» проиграли ЦСКА 0:1.
Стоит напомнить, что прошлая очная встреча команд завершилась крупной победой «Динамо» со счетом 4:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.
- Букмекеры дают 2.08 на победу «Динамо», 3.20 на ничью и 3.90 на победу «Крыльев Советов».
- Искусственный интеллект считает, что «Динамо» победит 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.