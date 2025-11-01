1 ноября в 17:45 мск состоится матч 14-го тура РПЛ, в котором «Динамо» Мх примет «Крылья Советов».

В этом туре хозяев есть шанс выйти из зоны стыковых матчей. Обыграв «Крылья Советов» они наберут 14 очков и тем самым обойдут их в таблице. Самарцы сейчас на 11-й строчке с 13 баллами на счету.

Обе команды не знают побед уже не первый тур. В прошлом матче «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Ростовом», а «Крылья» проиграли ЦСКА 0:1.

Стоит напомнить, что прошлая очная встреча команд завершилась крупной победой «Динамо» со счетом 4:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

Букмекеры дают 2.08 на победу «Динамо», 3.20 на ничью и 3.90 на победу «Крыльев Советов».

Искусственный интеллект считает, что «Динамо» победит 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.