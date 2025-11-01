В матче 11-го тура испанской Примеры состоится встреча мадридского «Атлетико» и «Севильи». Игра пройдет 1 ноября на «Метрополитано», начало в 18:15 мск.

Сможет ли «Севилья» после двух поражений подряд выстоять в Мадриде против «Атлетико», которому сегодня крайне нужна победа, чтобы удержаться в первой четверке? Команда Диего Симеоне натерпелась на старте сезона и сейчас показывает неплохой результат. В последних пяти турах у нее 4 победы.

В Мадриде севильцы давно не побеждали. Последние 4 матча остались за «матрасниками». В прошлой игре, которая состоялась 6 апреля, «Атлетико» выиграл 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.28.

Букмекеры предлагают 1.34 на «Атлетико» и 9.40 на «Севилью».

Искусственный интеллект поставил на ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

