В матче 11-го тура испанской Примеры состоится встреча мадридского «Атлетико» и «Севильи». Игра пройдет 1 ноября на «Метрополитано», начало в 18:15 мск.
Сможет ли «Севилья» после двух поражений подряд выстоять в Мадриде против «Атлетико», которому сегодня крайне нужна победа, чтобы удержаться в первой четверке? Команда Диего Симеоне натерпелась на старте сезона и сейчас показывает неплохой результат. В последних пяти турах у нее 4 победы.
В Мадриде севильцы давно не побеждали. Последние 4 матча остались за «матрасниками». В прошлой игре, которая состоялась 6 апреля, «Атлетико» выиграл 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.28.
- Букмекеры предлагают 1.34 на «Атлетико» и 9.40 на «Севилью».
- Искусственный интеллект поставил на ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.