«Реал» продолжает добиваться продления контракта с Винисиусом Жуниором, несмотря на напряжённые отношения нападающего с главным тренером команды Хаби Алонсо, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, клуб не планирует менять свою позицию и по-прежнему настроен сохранить форварда. В «Реале» осознают, что взаимодействие между игроком и тренером сейчас далёко от идеального, однако в Мадриде уверены, что ситуацию можно урегулировать.

Ранее появлялись сообщения, что Винисиус допускает возможность ухода из клуба и поручил своему агенту рассмотреть альтернативные варианты продолжения карьеры.

Напомним, в матче 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1) бразилец эмоционально отреагировал на замену на 72-й минуте: он выразил недовольство действиями Алонсо и ушёл в подтрибунное помещение, но позднее вернулся на скамейку и досмотрел завершение игры вместе с командой.