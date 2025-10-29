«Реал» продолжает надеяться на продление контракта с Винисиусом Жуниором, сообщает Cadena SER.
Напомним, что вингер мадридского клуба остро отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в «Ла Лиге» (2:1) и отказался пожать руку главному тренеру Хаби Алонсо. Сообщалось, что Винисиус рассматривает возможность ухода из «Реала», однако клуб по-прежнему стремится продлить соглашение с бразильским футболистом до 2030 года.
В «Мадриде» настроены оптимистично и продолжают переговоры с его агентами. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.