«Реал»﻿ продолжает надеяться на продление контракта с Винисиусом Жуниором, сообщает Cadena SER.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Напомним, что вингер мадридского клуба остро отреагировал на замену в матче с «Барселоной»﻿ в «Ла Лиге»﻿ (2:1) и отказался пожать руку главному тренеру Хаби Алонсо﻿. Сообщалось, что Винисиус рассматривает возможность ухода из «Реала»﻿, однако клуб по-прежнему стремится продлить соглашение с бразильским футболистом до 2030 года.

В «Мадриде»﻿ настроены оптимистично и продолжают переговоры с его агентами. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.