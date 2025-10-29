Матч 9-го тура Серии А «Рома» — «Парма» состоится 29 октября в Риме на стадионе «Олимпико». Начало в 20:30 мск.
«Рома» борется с «Наполи» за первое место, поэтому сегодня «римлянам» нужна только победа. В последних 5 турах хозяева выиграли 4 раза. В 8 матчах сезона команда Гасперини победила 6 раз.
«Парма» со своей текущей формой вряд ли претендует на 3 очка, тем более что всего команда одержала одну победу. На выезде гости пока без побед.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры дают 1.49 на победу «Ромы» и 8.00 на победу «Пармы», на ничью можно поставить за 4.15.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ромы» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Парма» смотрите на LiveCup.Run.
