Матч 9-го тура Серии А «Рома» — «Парма» состоится 29 октября в Риме на стадионе «Олимпико». Начало в 20:30 мск.

«Рома» борется с «Наполи» за первое место, поэтому сегодня «римлянам» нужна только победа. В последних 5 турах хозяева выиграли 4 раза. В 8 матчах сезона команда Гасперини победила 6 раз.

«Парма» со своей текущей формой вряд ли претендует на 3 очка, тем более что всего команда одержала одну победу. На выезде гости пока без побед.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

Букмекеры дают 1.49 на победу «Ромы» и 8.00 на победу «Пармы», на ничью можно поставить за 4.15.

Искусственный интеллект предсказал победу «Ромы» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Парма» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.