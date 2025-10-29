«Лорьян» примет ПСЖ в матче 10-го тура французской Лиги 1. Игра состоится 20 октября в 21:00 мск.
После победы над «Брестом» ПСЖ имеет 20 очков, но лишь незначительно опережает «Ланс» и «Марсель» в борьбе за первое место. «Парижанам» сегодня нельзя терять очки. В последних 5 турах команда Энрике упустила 7 пунктов.
При этом «Лорьян» не слишком в форме, чтобы ловить на ошибках таких грандов, как ПСЖ. Тем не менее гостям нельзя недооценивать соперника. Хозяева отбирали очки у чемпиона в 2 из 3 очных поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- ПСЖ является фаворитом букмекеров за 1.23, а на победу «Лорьяна» они дают 11.5.
- Искусственный интеллект уверен в разгромной победе ПСЖ со счетом 5:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.