«Лорьян» примет ПСЖ в матче 10-го тура французской Лиги 1. Игра состоится 20 октября в 21:00 мск.

После победы над «Брестом» ПСЖ имеет 20 очков, но лишь незначительно опережает «Ланс» и «Марсель» в борьбе за первое место. «Парижанам» сегодня нельзя терять очки. В последних 5 турах команда Энрике упустила 7 пунктов.

При этом «Лорьян» не слишком в форме, чтобы ловить на ошибках таких грандов, как ПСЖ. Тем не менее гостям нельзя недооценивать соперника. Хозяева отбирали очки у чемпиона в 2 из 3 очных поединков.

