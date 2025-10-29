В мадридском «Реале» считают поведение главного тренера Хаби Алонсо «отстраненным».

Хаби Алонсо globallookpress.com

По информации The Athletic со ссылкой на источники, близкие к клубу, игроки видят в новом главном тренере человека «отстраненного и недоступного», в отличие от предыдущего наставника Карло Анчелотти, который имел большую поддержку среди футболистов.

Это ощущение отчуждения проявилось также в изменениях на тренировочной базе: Алонсо ограничил присутствие специалистов на занятиях, разрешая их доступ только тем, чье присутствие действительно необходимо. Также сократился круг лиц, которым разрешено находиться в раздевалке до и во время матчей, чтобы предоставить команде больше уединения и концентрации. Однако после финального свистка доступ для сотрудников вновь открыт.

Кроме того, был ограничен доступ к тренировочной базе для окружения игроков — родственников, агентов и друзей, тогда как раньше они могли свободно посещать базу.