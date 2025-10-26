«Зенит» примет «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча команд состоится 26 октября в 17:30 по мск.
У «Зенита» 23 очка и 4-е место в таблице. Питерцы в прошлом туре разгромили «Сочи», тем самым продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до 8 матчей, хотя с учетом Кубка России эта цифра будет больше.
«Динамо» таким результатом похвастаться не может. После поражения 3:5 от «Локомотива» москвичи смогли набрать один пункт в матче с «Ахматом». Правда на неделе столичный коллектив разгромил «Крылья Советов» 4:0 в Кубке. Так что гости постепенно выравнивают ситуацию. В таблице у «Динамо» 8-е место с 16 очками.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры дают 1.56 на победу «Зенита» и 5.50 на победу «Динамо».
- Искусственный интеллект дал прогноз на победу «Зенита» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.