26 октября в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоится главный матч этого уикенда — «Реал» примет «Барселону» в Эль-Класико 10-го тура испанской Примеры. Начало в 18:15 по мск.
«Реал» занимает 1-е место с 24 очками, «Барселона» имеет 22 пункта и находится на 2-й позиции. «Барселона» явно не настроена проигрывать и отпускать от себя «сливочных» еще дальше. Но смогут ли «каталонцы» показать хороший футбол с кадровыми проблемами? Ханси Флик не сможет рассчитывать на Левандовского, Ольмо и Рафинью.
Перед этим поединком «Реал» имеет 4 победы подряд. В последнем матче он обыграл «Ювентус» 1:0 в рамках ЛЧ. «Барселона» со счетом 6:1 разгромила «Олимпиакос», добыв свою вторую победу подряд.
В последних пяти очных встречах у «Барсы» 4 победы, у «Реала» — одна. Также отметим, что для наставника «галактикос» Хаби Алонсо это будет первое Эль-Класико в качестве тренера.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на выбор с коэффициентами 2.18 и 7.50.
- Букмекеры дают 1.91 на победу «Реала» и 3.60 на победу «Барселоны», с коэффициентом 4.40 они предлагают поставить на ничью.
- Искусственный интеллект спрогнозировал ничью с результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run. Там же можно найти статистику и стартовые составы команд.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.