26 октября в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоится главный матч этого уикенда — «Реал» примет «Барселону» в Эль-Класико 10-го тура испанской Примеры. Начало в 18:15 по мск.

«Реал» занимает 1-е место с 24 очками, «Барселона» имеет 22 пункта и находится на 2-й позиции. «Барселона» явно не настроена проигрывать и отпускать от себя «сливочных» еще дальше. Но смогут ли «каталонцы» показать хороший футбол с кадровыми проблемами? Ханси Флик не сможет рассчитывать на Левандовского, Ольмо и Рафинью.

Перед этим поединком «Реал» имеет 4 победы подряд. В последнем матче он обыграл «Ювентус» 1:0 в рамках ЛЧ. «Барселона» со счетом 6:1 разгромила «Олимпиакос», добыв свою вторую победу подряд.

В последних пяти очных встречах у «Барсы» 4 победы, у «Реала» — одна. Также отметим, что для наставника «галактикос» Хаби Алонсо это будет первое Эль-Класико в качестве тренера.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на выбор с коэффициентами 2.18 и 7.50.

Букмекеры дают 1.91 на победу «Реала» и 3.60 на победу «Барселоны», с коэффициентом 4.40 они предлагают поставить на ничью.

Искусственный интеллект спрогнозировал ничью с результатом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run. Там же можно найти статистику и стартовые составы команд.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.