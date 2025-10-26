«Лион» примет «Страсбур» в матче 9-го тура французской Лиги 1. Встреча команд состоится 26 октября в 22:45 мск на стадионе «Парк Олимпик Лион».
«Лион» проиграл в последних двух турах, уступив «Ницце» и «Тулузе». «Олимпийцы» явно хотят закончить с неудачами. Однако «Тулуза» — это непростой соперник, который сейчас в неплохой форме. В прошлом туре гости это доказали, вырвав ничью у ПСЖ (3:3).
В последнем матче «Страсбур» у себя дома победил 4:2. А вот прошлый матч в Лионе завершился в пользу «олимпийцев» 4:3. «Страсбур» на 6-й позиции, а «Лион» на 7-й. Между ними разрыв один пункт. Так что коллектив Пауло Фонсеки может ворваться в зону еврокубков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport рассказали, выбьет ли «Лион» «Страсбур» из зоны еврокубков.
- Букмекеры оценивают шансы «Лиона» на победу выше — 1.91 против 4.10.
- Искусственный интеллект поставил на 1:0 в пользу «Страсбурга».
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.