«Лион» примет «Страсбур» в матче 9-го тура французской Лиги 1. Встреча команд состоится 26 октября в 22:45 мск на стадионе «Парк Олимпик Лион».

«Лион» проиграл в последних двух турах, уступив «Ницце» и «Тулузе». «Олимпийцы» явно хотят закончить с неудачами. Однако «Тулуза» — это непростой соперник, который сейчас в неплохой форме. В прошлом туре гости это доказали, вырвав ничью у ПСЖ (3:3).

В последнем матче «Страсбур» у себя дома победил 4:2. А вот прошлый матч в Лионе завершился в пользу «олимпийцев» 4:3. «Страсбур» на 6-й позиции, а «Лион» на 7-й. Между ними разрыв один пункт. Так что коллектив Пауло Фонсеки может ворваться в зону еврокубков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport рассказали, выбьет ли «Лион» «Страсбур» из зоны еврокубков.

Букмекеры оценивают шансы «Лиона» на победу выше — 1.91 против 4.10.

Искусственный интеллект поставил на 1:0 в пользу «Страсбурга».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лион» — «Страсбур» смотрите на LiveCup.Run.

