11 октября в 03:00 по мск в Майами-Гарденс на стадионе «Хард Рок» состоится товарищеский поединок между сборными Аргентины и Венесуэлы.
Аргентинцы обеспечили себе место на предстоящем мундиале, выиграв квалификацию с 38 очками. Противостоять ей будет Венесуэла, которая проиграла последние 3 поединка.
Команды встречались совсем недавно — 5 сентября в рамках отборочного цикла ЧМ. Аргентина одержала победу со счетом 2:0. Эта победа стала четвертой за последние 5 очных матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.20 на победу Аргентины, 6.00 на ничью, 12.0 на победу Венесуэлы.
- Искусственный интеллект предсказал победу сборной Аргентины со счетом 2:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.