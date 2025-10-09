Либерия одержала победу над Намибией (3:1) в матче 9-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа Н).
У хозяев голы записали на свой счет Айуба Косиа на 4-й минуте с пенальти, Сулахмана Бах на 9-й минуте и Эдвард Ледлум на 81-й минуте.
Единственный гол у Намибии записал на свой счет Тжипе Карууомбе на 87-й минуте.
Результат матча
ЛиберияМонровия3:1НамибияВиндхук
1:0 Аюба Косиа 4' пен. 2:0 Sulahmana Bah 9' 3:0 Edward Ledlum 81' 3:1 Tjipee Karuoombe 87'
Либерия: Сампсон Дью, Дивайн Ти (Daniel Toe 77'), Оскар Дорли, Аюба Косиа (Edward Ledlum 77'), Junior Yeanaye, Philip Tarnue, Prince Balde, Emmanuel Fully, Salomon Tweh, Sulahmana Bah (Mo Sangare 90'), Nicholas Andrews (Emmanuel Gono 77')
Намибия: Камаижанда Ндисиро, Кеннеди Амутеня (David Ndeunyema 74'), Апроциус Петрус, Шарль Ветунуави Хамбира, Иван Камберипа (Бетуэль Музеу 46'), Нгеро Катуа, Петер Шалулил, Деон Хотто, Риаан Ханамуб, Willy Stephanus (Tjipee Karuoombe 46'), Alfeus Leevi (Paulus Ileni Amutenya 46')
Жёлтая карточка: Alfeus Leevi 6' (Намибия)
После этого матча Либерия занимает 3-е место в своей группе с 14-ю очками в активе. Намибия — на 2-й строчке с 15-ю баллами.