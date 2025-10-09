Либерия одержала победу над Намибией (3:1) в матче 9-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа Н).

У хозяев голы записали на свой счет Айуба Косиа на 4-й минуте с пенальти, Сулахмана Бах на 9-й минуте и Эдвард Ледлум на 81-й минуте.

Единственный гол у Намибии записал на свой счет Тжипе Карууомбе на 87-й минуте.

Результат матча

Либерия Монровия 3:1 Намибия Виндхук

1:0 Аюба Косиа 4' пен. 2:0 Sulahmana Bah 9' 3:0 Edward Ledlum 81' 3:1 Tjipee Karuoombe 87'

Либерия: Сампсон Дью, Дивайн Ти ( Daniel Toe 77' ), Оскар Дорли, Аюба Косиа ( Edward Ledlum 77' ), Junior Yeanaye, Philip Tarnue, Prince Balde, Emmanuel Fully, Salomon Tweh, Sulahmana Bah ( Mo Sangare 90' ), Nicholas Andrews ( Emmanuel Gono 77' )

Намибия: Камаижанда Ндисиро, Кеннеди Амутеня ( David Ndeunyema 74' ), Апроциус Петрус, Шарль Ветунуави Хамбира, Иван Камберипа ( Бетуэль Музеу 46' ), Нгеро Катуа, Петер Шалулил, Деон Хотто, Риаан Ханамуб, Willy Stephanus ( Tjipee Karuoombe 46' ), Alfeus Leevi ( Paulus Ileni Amutenya 46' )

Жёлтая карточка: Alfeus Leevi 6' (Намибия)