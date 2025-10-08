Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нынешнее поколение российских футболистов мало тренируется, поэтому не становятся игроками европейского уровня.

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«Сейчас главная проблема нашего футбола это тренировочный процесс. Мы забыли, что такое двухразовые тренировки, индивидуальные занятия, работа над тактикой! А без этого футбол не растет. Вот представьте: футболист живет дома, утром садится в машину и едет час в пробках до базы. Приходит на тренировку уже уставший. Разминка, тренировка, снова дорога обратно. Где восстановление? Где индивидуальный подход? Где работа один на один с тренером? В итоге пародия на подготовку...

Приведу вам пример. В журнале "Трибуна тренера" прочитал недавно материал о том, как тренируются в Германии, Голландии, Испании. Вот Холанн, когда ему было 17 лет, занимался по 20 часов в неделю! Каждый день по несколько часов плюс игры. Поэтому он и вырос в звезду. У нас же часто — часик побегал, и домой.

Также тренер, как и футболист, должен обладать талантом. Его нельзя "выучить" на бумаге. Вот РФС должен сосредоточиться на поиске и развитии именно талантливых тренеров. Как в науке ищут одаренных физиков или химиков, так и здесь. Анатолий Тарасов говорил: "Чем талантливее спортсмен, тем больше он должен тренироваться". Я с ним полностью согласен», — сказал Колосков «СЭ».

10 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Ирана в Волгограде.