5 октября на «Рамон Санчес Писхуан» состоится поединок между «Севильей» и «Барселоной». Команды сыграют в матче 8-го тура испанской Примеры. Старт в 17:15 по мск.

«Севилья» занимает 10-е место с 10 очками на счету. Команда победила дважды за 3 последних тура. В активе хозяева победы над «Райо Вальекано» (1:0) и «Алавесом» (2:1). С момента старта сезона андалусийцы еще ни разу не выиграли дома в Примере — 2 поражения и ничья.

«Барселона» занимает 2-е место. Команда Ханси Флика набрала 19 очков. Она уступает «Реалу» всего 2 пункта, поэтому в случае победы обойдет его и станет лидером. «Барса» выиграла 4 матча подряд. В последний раз она одолела «Реал Сосьедад» (2:1). На выезде каталонцы набрали больше всех — 10 очков в 4 матчах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.

Букмекеры: «Барселона» — фаворит за 1.50, на победу «Севильи» дают 5.85, на ничью — 5.00.

ИИ считает, что «Барселона» разгромит «Севилью» со счетом 5:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.