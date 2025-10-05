5 октября на «Рамон Санчес Писхуан» состоится поединок между «Севильей» и «Барселоной». Команды сыграют в матче 8-го тура испанской Примеры. Старт в 17:15 по мск.
«Севилья» занимает 10-е место с 10 очками на счету. Команда победила дважды за 3 последних тура. В активе хозяева победы над «Райо Вальекано» (1:0) и «Алавесом» (2:1). С момента старта сезона андалусийцы еще ни разу не выиграли дома в Примере — 2 поражения и ничья.
«Барселона» занимает 2-е место. Команда Ханси Флика набрала 19 очков. Она уступает «Реалу» всего 2 пункта, поэтому в случае победы обойдет его и станет лидером. «Барса» выиграла 4 матча подряд. В последний раз она одолела «Реал Сосьедад» (2:1). На выезде каталонцы набрали больше всех — 10 очков в 4 матчах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.
- Букмекеры: «Барселона» — фаворит за 1.50, на победу «Севильи» дают 5.85, на ничью — 5.00.
- ИИ считает, что «Барселона» разгромит «Севилью» со счетом 5:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
