В 6-м туре итальянской Серии А чемпионат «Наполи» на своем поле примет «Дженоа». Матч состоится 5 октября в 19:00 мск.

После первого поражения в сезоне Серии А «Наполи» с 12 очками занимает 3-е место. В прошлом туре команда Антонио Конте уступила «Милану» 1:2. До этого хозяева 4 раза подряд выиграли. Из 5 сыгранных поединков только 2 неаполитанцы провели дома, при этом оба остались за ними. Среди недели «Наполи» удачно сыграл в Лиге чемпионов, победив «Спортинг» 2:1.

«Дженоа» из-за неудач опустилась на 19-е место в зону вылета. Команда проиграла в двух поединках подряд. В прошлом туре она потерпела «Лацио» 0:3, перед этим было поражение от «Болоньи» 1:2. Пока что в Серии А «гриффоны» идут без побед.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.36.

Букмекеры: 1.46 на победу «Наполи», 9.10 на победу «Дженоа», 4.05 на ничью.

Прогноз от ИИ: «Наполи» победит с результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.