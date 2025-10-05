В 6-м туре итальянской Серии А чемпионат «Наполи» на своем поле примет «Дженоа». Матч состоится 5 октября в 19:00 мск.
После первого поражения в сезоне Серии А «Наполи» с 12 очками занимает 3-е место. В прошлом туре команда Антонио Конте уступила «Милану» 1:2. До этого хозяева 4 раза подряд выиграли. Из 5 сыгранных поединков только 2 неаполитанцы провели дома, при этом оба остались за ними. Среди недели «Наполи» удачно сыграл в Лиге чемпионов, победив «Спортинг» 2:1.
«Дженоа» из-за неудач опустилась на 19-е место в зону вылета. Команда проиграла в двух поединках подряд. В прошлом туре она потерпела «Лацио» 0:3, перед этим было поражение от «Болоньи» 1:2. Пока что в Серии А «гриффоны» идут без побед.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.36.
- Букмекеры: 1.46 на победу «Наполи», 9.10 на победу «Дженоа», 4.05 на ничью.
- Прогноз от ИИ: «Наполи» победит с результатом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.
