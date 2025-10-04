4 октября «Краснодар» примет «Ахмат» в матче 11-го тура российской Премьер-лиги. Начало игры в 17:30 по мск.

Серия неудачных матчей не позволила «быкам» сохранить первое место. Клуб с 20 баллами теперь на 3-й позиции. В прошлых турах «Краснодар» проиграл 0:2 «Зениту», сыграл нулевую ничью с «Ростовом». В последних 5 матчах у хозяева две победы — над «Акроном» (2:1) и «Крыльями Советов» (6:0).

«Ахмат» подошел к матчу после двух побед подряд. Команда Станислава Черчесова разгромила «Акрон» 3:0 и выиграла у «Пари НН» 2:1. В РПЛ к этому моменту грозненцы не проигрывают уже 7 матчей подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 4.00.

Котировки букмекеров: 1.63 — победа «Краснодара», 4.00 — ничья, 5.30 — победа «Ахмата».

Ставка искусственного интеллекта — победа «Краснодара» со счетом 2:0.

Трансляция матча

