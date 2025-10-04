4 октября в Лондоне на «Эмирейтс» состоится дерби «Арсенала» и «Вест Хэма». Матч 7-го тура АПЛ начнется в 17:00 мск.

«Канониры» набрали 13 очков и сейчас идут третьими в таблице. Команда Микеля Артеты показывает неплохие результаты сразу на двух фронтах. В прошлом туре АПЛ хозяева обыграли «Ньюкасл» 2:1. После этого «канониры» выиграли 2:0 у «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов. «Арсенал» не знает поражение 6 матчей подряд, в 5 из них «красно-белые» праздновали победу.

«Вест Хэм» выступает очень неудачно. Руководству пришлось снять с должности менеджера Грэма Поттера. Теперь его место занимает Нуну Эшпириту Санту, который уже успел взять одно очко с командой. В прошлом туре «молотобойцы» сыграли вничью 1:1 с «Эвертоном». С 4 очками на счету гости занимают 19-е место в таблице.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.01.

Коэффициенты букмекеров: 1.22 — победа «Арсенала», 6.65 — ничья, 14.5 — победа «Вест Хэма».

Прогноз искусственного интеллекта: крупная победа «Арсенала» со счетом 6:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.