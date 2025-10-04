4 октября в Лондоне на «Эмирейтс» состоится дерби «Арсенала» и «Вест Хэма». Матч 7-го тура АПЛ начнется в 17:00 мск.
«Канониры» набрали 13 очков и сейчас идут третьими в таблице. Команда Микеля Артеты показывает неплохие результаты сразу на двух фронтах. В прошлом туре АПЛ хозяева обыграли «Ньюкасл» 2:1. После этого «канониры» выиграли 2:0 у «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов. «Арсенал» не знает поражение 6 матчей подряд, в 5 из них «красно-белые» праздновали победу.
«Вест Хэм» выступает очень неудачно. Руководству пришлось снять с должности менеджера Грэма Поттера. Теперь его место занимает Нуну Эшпириту Санту, который уже успел взять одно очко с командой. В прошлом туре «молотобойцы» сыграли вничью 1:1 с «Эвертоном». С 4 очками на счету гости занимают 19-е место в таблице.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.01.
- Коэффициенты букмекеров: 1.22 — победа «Арсенала», 6.65 — ничья, 14.5 — победа «Вест Хэма».
- Прогноз искусственного интеллекта: крупная победа «Арсенала» со счетом 6:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.
