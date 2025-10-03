На «ПриЗироу-Арене» получился из тех матчей, где один юный дриблёр обеспечивает хайлайт тура, а надёжный вратарь добывает очки. «Кёльн» увёз из Зинсхайма победу 1:0, забив рано и пережив длинный штурм «Хоффенхайма». В главных ролях — 19-летний Саид Эль Мала, впервые вышедший в старте, и Марвин Швабе, который вытащил вообще всё, что летело в сторону ворот.

Темп задался с первой минуты: обе команды быстро проходили центр и не стеснялись бить. Уже на 6-й хозяева должны были открывать счёт, но Швабе сложился и вытащил удар Мухаммеда Дамара. А через десять минут случился момент вечера. Вутер Бюргер небрежно потерял мяч в центре под прессингом Эрика Мартеля, тот мгновенно отдал Саиду — и дебютант стартового состава «Кёльна» включил слалом. Три обыгранных защитника, резкий тычок в штрафной — и мяч прошёл между ног Оливера Баумана. 0:1 на 16-й минуте, гол, который долго проживёт в хайлайтах.

Давление хозяев и помощь ВАР

Ответ «Хоффенхайма» был острым. Базумана Туре вышел один на один — снова Швабе, на сей раз ногой, спас. Жёсткость в единоборствах перевалила через грань: Ян Тильманн за тайм вынудил судью Феликса Цвайера трижды доставать жёлтую для хозяев, и лишь снисходительность арбитра уберегла Туре от удаления.

Концовка первой половины обернулась ВАР-драмой: сначала Цвайер дал пенальти за руку Мартеля, но после просмотра сам же отменил решение, объяснив в микрофон, что мяч попал в прижатую к корпусу руку. Уже в компенсированное время Фисник Аслани протащил мяч и пробил после сольного прохода — Швабе и здесь был надёжен.

Героизм в обороне после перерыва

Во втором тайме рисунок не изменился: «Хоффенхайм» прижал соперника, держал около 60% владения и множил навесы и удары, но упирался то в позиционную дисциплину гостей, то в героизм защитников. Кульминацией оборонительного труда стал подкат Йоэля Шмида: на 51-й минуте его бросок под мощный удар Туре фактически спас от верного гола — Швабе там уже не доставал.

При этом «Кёльн» не забывал жалить в контратаках. Эль Мала с острого угла проверил реакцию Баумана, затем дважды выскакивал на удар Якуб Каминьский — в одном эпизоде пробил выше, в другом — упёрся в вратаря сборной Германии. В ответ у хозяев пошли ходы со скамейки: Кристиан Ильцер бросил в бой Ильяса Бебу и Андрея Крамарича, но в завершающей стадии по-прежнему не хватало точности, а иногда — буквально сантиметров. На 87-й Бебу в подкате не дотянулся к прострелу Владимира Цоуфала, и это был, пожалуй, лучший шанс спасти ничью для хозяев.

Символика победы

Лукас Кваснёк, видя нарастающее давление, гибко уплотнил структуру без мяча — «Кёльн» всё чаще выстраивался 5-4-1, экономил силы Эль Малы для редких выбросов вперёд и чётко защищал зону между линиями, где обычно разгоняется «Хоффенхайм». Плюс, отлично отработал Марвин Швабе. Его ранние сейвы задали тон, а спокойствие при стандартах помогло пережить бесконечные подачи к финальному свистку.

Итоги матча говорят о тенденциях. Для «Хоффенхайма» это уже третье домашнее поражение подряд в сезоне и пятое кряду, если заглянуть в прошлый год: проблемы в последней трети и зависимость от вспышек молодых форвардов пока не закрыты даже с учётом плотной ротации.

«Кёльн» же прервал серию неудач и на вечер взлетел в зону ЛЧ с десятью очками — для новичка дивизиона символичная отметка. Команда нашла баланс между жёсткой работой без мяча и индивидуальным качеством в атаке. Эль Мала подтвердил, почему о нём говорили с предсезонки: смелость один в один, ускорение, хладнокровие в завершении. Швабе напомнил, что матч можно выиграть, даже если твоё лучшее созидание — разрушение.

В Зинсхайме не было второго мяча, но и не потребовалось. Единственного шедевра хватило, чтобы выстоять под натиском и увезти победу — такую, которую тренеры потом разбирают на видео, а болельщики пересматривают ради одного дриблинга на 16-й минуте.