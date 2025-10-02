2 октября в Риме «Рома» примет «Лилль» в матче второго тура Лиги Европы УЕФА. Старт игры в 19:45 мск.

«Рома» в первом туре обыграла «Ниццу» со счетом 2:1 и набрала первые 3 очка, которые позволили команде выйти на 4-ю позицию в таблице. «Лилль» с тем же счетом победила «Бранн». Пока что «доги» находятся на 6-й строчке.

«Римляне» в последнем поединке на своем поле выиграли у «Вероны» со счетом 2:0 в рамках Серии А. «Лилль» на выходных в Лиге 1 потерпел поражение от «Лиона» с результатом (0:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

Коэффициенты букмекеров: 1.81 на победу «Ромы», 3.80 на ничью, 4.45 на победу «Лилля».

Прогноз на матч от ИИ: победа «Ромы» с результатом 1:0.

Трансляция матча

