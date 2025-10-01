На «Лотто-Парк» в Андерлехте 1 октября «Юнион» примет «Ньюкасл» в матче второго тура Лиги чемпионов. Начало игры в 19:45 мск.
В первом туре «Юнион» одержал победу над ПСВ со счетом 3:1 и разжился тремя очками. Команда выиграла 5 матчей подряд во всех турнирах и не проигрывает в общей сложности уже 10 поединков.
«Ньюкасл» проиграл матча первого тура. «Сорокам» попалась «Барселона». На «Сент-Джеймс Парк» было зафиксировано счет 1:2. После этого команда Эдди Хау сыграла вничью с «Борнмутом» и проиграла «Арсеналу» в АПЛ, а также продвинулась в Кубке лиги, разгромив «Брентфорд».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 3.95 на победу «Юниона», 3.75 на ничью, 1.96 на победу «Ньюкасла».
- Прогноз искусственного интеллекта: победа «Ньюкасла» со счетом 1:0.
Трансляция матча
