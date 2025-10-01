Знаменитый российский тренер Олег Романцев положительно относится к появлению сильных иностранных футболистов в российской Премьер-лиге.

Олег Романцев globallookpress.com

«Я за легионеров. Но не за тех, кто через раз попадает в состав и полирует скамейки запасных, а за мастеров уровня Халка, Промеса, Данни, Вендела, украшавших наш чемпионат. Это мое мнение. У "Зенита" оно может быть другим, как и у "Спартака" или "Пари НН".

Когда ужесточат лимит, то каждому клубу придется под него подстраиваться по-своему — у кого есть деньги, выберет один путь, те, кто победнее, — другой. Но не стоит обольщаться, что после усиленного ограничения на иностранцев в наш футбол лавиной хлынет своя талантливая молодежь! И прав Дима Парфенов, говоря, что пробивать себе путь в состав должен сам футболист», — сказал Романцев «СЭ».

С нового сезона в РПЛ может быть изменено количество легионеров на поле и в заявке, сейчас идут активные переговоры о новом регламенте на иностранцев.