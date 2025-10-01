«Балтика» примет «Акрон» в матче 5-го тура группового этапа Кубка России. Событие состоится 1 октября в 20:30 мск.

«Балтика» является последней командой группы D. Чтобы это исправить, хозяева сегодня должны побеждать. В прошлом туре они смогли обыграть ЦСКА, но в серии послематчевых пенальти. Калининградцев устроит победа в основное время.

«Акрон» проиграл «Локомотиву» в двух турах подряд и с 5 очками занимает 3-е место. Гостям подойдет ничья. Она позволит сохранить место в зоне плей-офф Пути регионов. Тольяттинцы уступили в 4 из 5 последних поединков. Сложно сказать, на что они могут рассчитывать сегодня.

В этом сезоне команды провели две встречи. В Кубке «Акрон» победил 2:1, в чемпионате «Балтика» выиграла 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Коэффициенты букмекеров: 1.68 на победу «Балтики», 4.20 на ничью, 4.60 на победу «Акрона».

Прогноз на матч от ИИ: ничья со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

