Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением по поводу игры новичков столичного клуба.

Антон Заболотный globallookpress.com

«Летние новички "Спартака"? По Заболотному вопросы были у всех. Пока положительных впечатлений от игры Антона немного. Надеюсь, Заболотный разыграется и возьмет свое. Пока он проигрывает конкуренцию Угальде, который является более разносторонним форвардом. Ливай тоже умеет самостоятельно создать момент, а Заболотного надо обслуживать.

Потенциал Жедсона все видят. Он забил два прекрасных мяча в ворота "Пари НН", но не стоит забывать, что это была игра с аутсайдером. Джику на фоне "Пари НН" мне тоже очень понравился. Серьезная проверка для них будет с ЦСКА. После такого матча можно будет дать основательную оценку», — приводит слова Титова Sport24.

«Спартак» на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков за 10 туров.