Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением по поводу игры новичков столичного клуба.

Антон Заболотный
Антон Заболотный globallookpress.com

«Летние новички "Спартака"?  По Заболотному вопросы были у всех.  Пока положительных впечатлений от игры Антона немного.  Надеюсь, Заболотный разыграется и возьмет свое.  Пока он проигрывает конкуренцию Угальде, который является более разносторонним форвардом.  Ливай тоже умеет самостоятельно создать момент, а Заболотного надо обслуживать.

Потенциал Жедсона все видят.  Он забил два прекрасных мяча в ворота "Пари НН", но не стоит забывать, что это была игра с аутсайдером.  Джику на фоне "Пари НН" мне тоже очень понравился.  Серьезная проверка для них будет с ЦСКА.  После такого матча можно будет дать основательную оценку», — приводит слова Титова Sport24.

«Спартак» на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков за 10 туров.