В матче 5-го тура Кубка России «Краснодар» примет московское «Динамо». Игра состоится 30 сентября в 20:30 по мск.
«Краснодар» сегодня может снять вопрос о выходе в плей-офф. Клуб с 9 очками возглавляет таблицу В. Позади у «быков» 3 победы подряд. В последнем матче хозяева выиграли у «Крыльев Советов» 2:1.
«Динамо» с 7 очками идет вторым. Москвичам сегодня обязательно нужна победа. Она гарантирует им место в первой двойке на последний тур. В прошлом матче клуб отпраздновал крупную победу над «Сочи» и прервал серию из двух неудач.
Гостям будет непросто. В первом круге они проиграли «Краснодару» 0:4. Тем не менее с 3 победами «Динамо» в неплохой форме. Возможно, удастся закрепиться за очки.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры дают 2.40 на победу «Краснодара», 2.75 на победу «Динамо», котировки на победу с учетом серии пенальти составляют 1.80 и 1.95.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Динамо» со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
