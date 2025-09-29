В матче 5-го тура итальянской Серии А «Парма» примет «Торино». Поединок состоится 29 сентября на стадионе «Эннио Тардини». Старт игры в 19:30 мск.

Обеим командам с трудом удается набирать очки. «Парма» за 4 матча набрала только 2 пункта, сыграв вничью с «Кремонезе» и «Аталантой». «Торино» набрал 4 очка, победив «Рому» и сыграв мировую с «Фиорентиной».

В предстоящем матче «Парма» будет пытаться покинуть зону вылета. «Крестоносцы» с 2 баллами занимают 18-е место. «Торино» постарается закрепиться в середине таблицы и дистанцироваться от последней тройки.

В последних пяти матчах между командами трижды фиксировалась ничья, дважды победу одержал «Торино».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры дают 2.56 на победу «Пармы», 3.20 — на победу «Торино», за 3.05 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Торино» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Парма» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

