В матче 5-го тура итальянской Серии А «Парма» примет «Торино». Поединок состоится 29 сентября на стадионе «Эннио Тардини». Старт игры в 19:30 мск.
Обеим командам с трудом удается набирать очки. «Парма» за 4 матча набрала только 2 пункта, сыграв вничью с «Кремонезе» и «Аталантой». «Торино» набрал 4 очка, победив «Рому» и сыграв мировую с «Фиорентиной».
В предстоящем матче «Парма» будет пытаться покинуть зону вылета. «Крестоносцы» с 2 баллами занимают 18-е место. «Торино» постарается закрепиться в середине таблицы и дистанцироваться от последней тройки.
В последних пяти матчах между командами трижды фиксировалась ничья, дважды победу одержал «Торино».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 2.56 на победу «Пармы», 3.20 — на победу «Торино», за 3.05 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Торино» 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.