В последнем матче 5-го тура Серии А «Дженоа» примет «Лацио». Событие состоится 29 сентября в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало в 21:45 по мск.
«Дженоа» в нынешнем чемпионате еще не побеждала. У команды 2 ничьи и 2 поражения. Имея 2 очка, «гриффоны» находятся на 17-й позиции и сегодня рискуют оказаться в зоне вылета.
У «Лацио» ситуация не лучше — 3 поражения и лишь одна победа. Во втором туре «римляне» разобрали «Верону», а затем проиграли «Сассуоло» и «Роме».
«Лацио» выиграл в 4 из 5 матчей против «Дженоа». В последних трех поединках против хозяев в Серии А «лациале» побеждали всухую.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 3.10 на победу «Дженоа», 3.05 на ничью, 2.63 на победу «Лацио».
- Искусственный интеллект спрогнозировал ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
