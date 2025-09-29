В последнем матче 5-го тура Серии А «Дженоа» примет «Лацио». Событие состоится 29 сентября в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало в 21:45 по мск.

«Дженоа» в нынешнем чемпионате еще не побеждала. У команды 2 ничьи и 2 поражения. Имея 2 очка, «гриффоны» находятся на 17-й позиции и сегодня рискуют оказаться в зоне вылета.

У «Лацио» ситуация не лучше — 3 поражения и лишь одна победа. Во втором туре «римляне» разобрали «Верону», а затем проиграли «Сассуоло» и «Роме».

«Лацио» выиграл в 4 из 5 матчей против «Дженоа». В последних трех поединках против хозяев в Серии А «лациале» побеждали всухую.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров: 3.10 на победу «Дженоа», 3.05 на ничью, 2.63 на победу «Лацио».

Искусственный интеллект спрогнозировал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.

