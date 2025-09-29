29 сентября в Ливерпуле «Эвертон» примет «Вест Хэм» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Игра состоится на «Хилл Дикинсон» в 22:00 мск.

«Эвертон» разжился 7 очками благодаря двум победам и ничье. В последних турах «ириски» сыграли нулевую с «Астон Виллой» и потерпели поражение в дерби с «Ливерпулем».

У «Вест Хэм» 3 очка. «Молотобойцы» располагаются на 19-й строчке, однако если сегодня команда победит, то покинет зону вылета. В последних турах гости проиграли «Тоттенхэму» и «Вест Хэму», потерпев в целом уже 4 поражения на старте розыгрыша.

Последние 5 матчей в АПЛ: 2 победы «Вест Хэма», победа «Эвертона» и 2 ничьи.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры считают «Эвертон» фаворитом за 1.68, на победу «Вест Хэм» они предлагают 5.45, на ничью — 3.90.

Искусственный интеллект считает, что победит «Эвертон» со счетом 2:0.

Трансляция матча

