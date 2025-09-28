28 сентября в Риме пройдет матч 5-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» примет «Верону» на стадионе «Олимпико». Начало игры в 16:00 мск.
«Рома» выиграла 3 из 4 матчей турнира и с 9 очками занимает 4-е место в таблице. Вдобавок «римляне» удачно стартовали в Лиге Европы, обыграв на выезде «Ниццу». Итого у команды Гасперини 4 победы в 5 сыгранных поединках. Так что она в хорошей форме.
О «Вероне» такого не скажешь, хоть она и отобрала очки у «Ювентуса» в прошлом туре (1:1). В нынешнем сезоне команда еще ни разу не побеждала. Веронцы имеют крайне слабую атаку, но при этом они проиграли только в одном из 4 поединков турнира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.
- Букмекеры предлагают 1.44 на победу «Ромы», 4.35 на ничью, 8.80 на победу «Вероны».
- Искусственный интеллект считает, что победит «Рома» со счетом 1:0.
- В пяти очных встречах 3 победы на счету «Ромы», 2 победы в активе «Вероны».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.