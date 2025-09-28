В 5-м туре Серии А Италии на стадионе «Сан-Сиро» «Милан» примет «Наполи». Матч состоится 28 сентября в 21:45 по мск.
В последних матчах этого противостояния «Наполи» брал верх над «Миланом». «Адзурри» выиграли в двух поединках подряд. Сегодня неаполитанцы при любом раскладе останутся лидером турнирной таблицы, однако победа позволит им закрепиться на вершине.
Тем не менее «Милан» будет не так просто обыграть. «Россонери» выиграли в последних 3 матчах Серии А. В прошлом туре они разгромили «Удинезе» 3:0, после чего уверенно разобрались с «Лечче» в Кубке Италии.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.
- Букмекеры считают «Милан» фаворитом, котировки на победу команд составляют 2.08 и 3.95 соответственно.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Наполи» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Милан» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
