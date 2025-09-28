«Барселона» в матче 7-го тура чемпионата Испании примет «Реал Сосьедад» на стадионе «Олимпико». Игра стартует в 19:30 мск.

«Барселона» выиграла 3 последних матча в турнире. В последнем «блаугранас» одолели «Реал» Овьедо со счетом 3:1. С 16 очками хозяева занимают 2-е место, однако в случае победы каталонцы вернут себе лидерство, так как отрыв от «Реала» всего 2 пункта, и «сливочные» уже сыграли в этом туре.

«Реал Сосьедад» в прошлом туре одержал свою первую победу в этом сезоне Примеры. Гости обыграли на своем поле «Мальорку», прервав серию из трех поражений. С 5 очками «королевский клуб» занимает 17-е место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры считают «Барселону» фаворитом с большим перевесом — 1.29 против 10.0, на ничью можно поставить за 6.00.

Прогноз на матч от ИИ: ничья с результатом 1:1.

«Барселона» выиграла в 3 из 5 матчей против «Реал Сосьедада», на счету сан-себастьянцев две победы.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.