«Барселона» в матче 7-го тура чемпионата Испании примет «Реал Сосьедад» на стадионе «Олимпико». Игра стартует в 19:30 мск.
«Барселона» выиграла 3 последних матча в турнире. В последнем «блаугранас» одолели «Реал» Овьедо со счетом 3:1. С 16 очками хозяева занимают 2-е место, однако в случае победы каталонцы вернут себе лидерство, так как отрыв от «Реала» всего 2 пункта, и «сливочные» уже сыграли в этом туре.
«Реал Сосьедад» в прошлом туре одержал свою первую победу в этом сезоне Примеры. Гости обыграли на своем поле «Мальорку», прервав серию из трех поражений. С 5 очками «королевский клуб» занимает 17-е место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Барселону» фаворитом с большим перевесом — 1.29 против 10.0, на ничью можно поставить за 6.00.
- Прогноз на матч от ИИ: ничья с результатом 1:1.
- «Барселона» выиграла в 3 из 5 матчей против «Реал Сосьедада», на счету сан-себастьянцев две победы.
Трансляция матча
