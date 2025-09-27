27 сентября «Зенит» примет «Оренбург» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:30 по мск.
«Зенит» в прошлом туре обыграл лидера таблицы «Краснодар» и набрал 16 очков. Питерцы заняли 5-е место в таблице, однако закрепиться в первой пятерке пока не удается. Сзади по пятам идут «Спартак», «Динамо» и «Рубин».
«Оренбург» не побеждает уже 4 тура. После двух поражений подряд команда опустилась на 13-е место. Гости уступили московскому «Динамо» и «Пари НН».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Букмекеры дают 1.14 на победу «Зенита», 8.00 на ничью, 16.0 на победу «Оренбурга».
- Искусственный интеллект поставил на победу «Зенита» со счетом 4:1.
- «Зенит» выиграл в последних трех матчах со счетом 5:3, 1:0 и 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.