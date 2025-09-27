27 сентября «Зенит» примет «Оренбург» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:30 по мск.

«Зенит» в прошлом туре обыграл лидера таблицы «Краснодар» и набрал 16 очков. Питерцы заняли 5-е место в таблице, однако закрепиться в первой пятерке пока не удается. Сзади по пятам идут «Спартак», «Динамо» и «Рубин».

«Оренбург» не побеждает уже 4 тура. После двух поражений подряд команда опустилась на 13-е место. Гости уступили московскому «Динамо» и «Пари НН».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

Букмекеры дают 1.14 на победу «Зенита», 8.00 на ничью, 16.0 на победу «Оренбурга».

Искусственный интеллект поставил на победу «Зенита» со счетом 4:1.

«Зенит» выиграл в последних трех матчах со счетом 5:3, 1:0 и 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

