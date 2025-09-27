«Лорьян» примет «Монако» в поединке 6-го тура французской Лиги 1, который состоится 27 сентября в 18:00 мск на «Стад дю Мустуар».
«Лорьян» ужасно начал сезон. В 5 турах хозяева проиграли трижды. Разгром «Ренна» не позволил особо улучшить положение. После этого клуб провел 3 матча и набрал только один пункт, сыграв вничью с «Гавром». «Лорьян» имеет 4 очка и занимает 17-е место.
«Монако» идет на серии из трех побед. В целом с начала сезона «монегаски» выиграли 4 раза и набрали 12 очков. Сейчас они вторые по счету. В последнем матче гости разгромили «Мец» со счетом 5:2 и вышли в лидеры по забитым голам (13).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Котировки букмекеров: 4.40 на победу «Лорьяна», 4.05 на ничью, 1.79 на победу «Монако».
- Искусственный интеллект уверен в победе «Монако» со счетом 3:2.
- Последние 3 матча в Лиге 1: две ничьи со счетом 2:2, одна победа «Монако» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лорьян» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.