«Лорьян» примет «Монако» в поединке 6-го тура французской Лиги 1, который состоится 27 сентября в 18:00 мск на «Стад дю Мустуар».

«Лорьян» ужасно начал сезон. В 5 турах хозяева проиграли трижды. Разгром «Ренна» не позволил особо улучшить положение. После этого клуб провел 3 матча и набрал только один пункт, сыграв вничью с «Гавром». «Лорьян» имеет 4 очка и занимает 17-е место.

«Монако» идет на серии из трех побед. В целом с начала сезона «монегаски» выиграли 4 раза и набрали 12 очков. Сейчас они вторые по счету. В последнем матче гости разгромили «Мец» со счетом 5:2 и вышли в лидеры по забитым голам (13).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Котировки букмекеров: 4.40 на победу «Лорьяна», 4.05 на ничью, 1.79 на победу «Монако».

Искусственный интеллект уверен в победе «Монако» со счетом 3:2.

Последние 3 матча в Лиге 1: две ничьи со счетом 2:2, одна победа «Монако» со счетом 3:1.

Трансляция матча

