27 сентября на «Метрополитано» в Мадриде состоится дерби между «Атлетиком» и «Реалом». Начало матча в 17:15 мск.
«Атлетико» в прошлом туре разобрался с «Райо Вальекано» (3:2). Клуб одержал вторую победу в последних трех матчах Примеры и набрал 9 очков. Сейчас «матрасники» располагаются на 8-й позиции.
«Реал» набрал максимальные 18 очков. У команды Хаби Алонсо 6 побед подряд. Даже «Барселона» не может похвастаться таким результатом. Поэтому «сливочные» возглавляют таблицу с опережением в 2 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
Эксперты подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры предлагают такие котировки: 3.25 на победу «Атлетико», 3.60 на ничью, 2.26 на победу «Реала».
- Искусственный интеллект ставит на победу «Атлетико» 1:0.
- Последние 3 матча в Примере завершились вничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Реал» можно посмотреть онлайн.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.