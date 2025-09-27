27 сентября на «Метрополитано» в Мадриде состоится дерби между «Атлетиком» и «Реалом». Начало матча в 17:15 мск.

«Атлетико» в прошлом туре разобрался с «Райо Вальекано» (3:2). Клуб одержал вторую победу в последних трех матчах Примеры и набрал 9 очков. Сейчас «матрасники» располагаются на 8-й позиции.

«Реал» набрал максимальные 18 очков. У команды Хаби Алонсо 6 побед подряд. Даже «Барселона» не может похвастаться таким результатом. Поэтому «сливочные» возглавляют таблицу с опережением в 2 очка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Букмекеры предлагают такие котировки: 3.25 на победу «Атлетико», 3.60 на ничью, 2.26 на победу «Реала».

Искусственный интеллект ставит на победу «Атлетико» 1:0.

Последние 3 матча в Примере завершились вничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

