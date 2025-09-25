Семенов: Считаю, что введение нового лимита — это правильно, я за него

Бывший защитник «Ахмата» и сборной Россиивысказался об ужесточении лимита на легионеров в нашем футболе.

«Считаю, что введение нового лимита — это правильно, я за него. Учитывая текущее положение в стране и то, какие легионеры к нам приезжают. Сейчас самыми богатыми становятся спортивные директора и агенты в нашей стране. Этот лимит выведет российских игроков на свет, и у нас будет появляться больше талантов! » — цитирует Семенова «Советский спорт».

В настоящий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 легионеров и выпускать на поле восемь иностранных футболистов.