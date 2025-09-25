1-й тайм Овьедо — БарселонаОнлайн
    Главный тренер «Овьедо» Велько Паунович«Овьедо» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 21:48
    • «Лилль» обыграл «Бранн» в матче общего этапа Лиги Европы
  • 19:48
    • «Ак Барс» минимально переиграл «Барыс» в гостях
  • 19:23
    • «Трактор» разгромил «Авангард» на своем льду
  • 17:20
    • Хмелевский подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
    Семенов: Считаю, что введение нового лимита — это правильно, я за него

    Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов высказался об ужесточении лимита на легионеров в нашем футболе.

    Андрей Семенов
    Андрей Семенов

    «Считаю, что введение нового лимита — это правильно, я за него. Учитывая текущее положение в стране и то, какие легионеры к нам приезжают. Сейчас самыми богатыми становятся спортивные директора и агенты в нашей стране. Этот лимит выведет российских игроков на свет, и у нас будет появляться больше талантов! » — цитирует Семенова «Советский спорт».

    В настоящий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 легионеров и выпускать на поле восемь иностранных футболистов.

