25 сентября в Зальцбурге состоится один из поединков первого тура Лиги Европы УЕФА, в котором «Зальцбург» примет «Порту». Начало игры в 22:00 мск.

«Зальцбург» начинал эту кампанию в Лиге чемпионов, однако ему не удалось пробиться в основную часть турнира. К старту в Лиге Европы австрийские «быки» подошли с неприятными двумя поражениями подряд, которые команда потерпела в чемпионате Австрии от «Вольфсбергера» и «Штурма».

У «Порту» отличный старт сезона. «Драконы» выиграли все 6 первых поединков, причем только с одним пропущенным голом. Из последних успехов гостей стоит отметить 2:1 со «Спортингом», 1:0 с «Насьоналем» и 3:0 с «Риу Аве».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на игру с коэффициентом 2.10.

Букмекеры предложили на «Зальцбург» 4.65, на «Порту» — 1.74, на ничью — 4.05.

Искусственный интеллект считает, что игра закончится результативной ничьей 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зальцбург» — «Порту» смотрите на LiveCup.Run.

