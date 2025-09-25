1-й период Барыс — Ак БарсОнлайн
    Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец «Барыс» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
  • 17:20
    • Хмелевски подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 15:08
    • Стали известны судьи на 10-й тур РПЛ
    Мостовой: Смолов пригодился бы любой команде из середины таблицы РПЛ

    Бывший футболист сборных России Александр Мостовой оценил будущее форварда Федора Смолова.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Федя по возрасту ещё может спокойно играть. В РПЛ он пригодился бы любой команде из середины таблицы. Смолову 35 лет, ёлки-палки, у нас люди играют до 40. Примеры какие есть, конечно, он может (смеётся).

    Проблема в чём — хочет ли, может быть, не хочет. А так играй, сейчас все условия для футбола есть, золотое время! » — цитирует Мостового «Чемпионат».

    Напомним, что Смолов покинул «Краснодар» по окончании прошлого сезона и с тех пор находится в статусе свободного агента. В последнее время выступал за «БроукБойз» в Кубке России.

