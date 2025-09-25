Мостовой: Смолов пригодился бы любой команде из середины таблицы РПЛ

Бывший футболист сборных Россииоценил будущее форварда

«Федя по возрасту ещё может спокойно играть. В РПЛ он пригодился бы любой команде из середины таблицы. Смолову 35 лет, ёлки-палки, у нас люди играют до 40. Примеры какие есть, конечно, он может (смеётся).

Проблема в чём — хочет ли, может быть, не хочет. А так играй, сейчас все условия для футбола есть, золотое время! » — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Смолов покинул «Краснодар» по окончании прошлого сезона и с тех пор находится в статусе свободного агента. В последнее время выступал за «БроукБойз» в Кубке России.