Игнашевич: Клубам РПЛ придется непросто после возвращения в еврокубки

Известный российский игрок и тренервысказался по поводу возможного возвращения отечественных клубов на международную арену.

«Футбол не стоит на месте, и сегодняшний европейский уровень стал выше по сравнению с тем временем, когда мы там играли. Чего нельзя сказать про наш чемпионат. Сегодня нет у нас хороших, мотивированных легионеров, которые приезжают себя и воспринимают РПЛ как ступеньку для попадания в европейские топ-лиги.

Это тормозит рост нашего чемпионата. И есть второй фактор — мы не можем объективно оценивать наших футболистов, потому что нет игр в еврокубках и официальных матчей на уровне сборных», — цитирует Игнашевича «ВсеПроСпорт».

С 2022 года российские клубы не имеют права играть в еврокубках.