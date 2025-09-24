«Ницца» примет «Рому» в матче первого тура Лиги Европы УЕФА, который состоится 24 сентября в 22:00 мск.
У «Ниццы» накануне был очень неприятный опыт в Лиге 1. Команда потерпела крупное поражение 1:4 от «Бреста». За последние 5 игр это уже третье фиаско хозяев.
«Рома» же отпраздновала победу в римском дерби с «Лацио». Победа стала для команды третьей в сезоне. Это при четырех сыгранных поединках.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры считают «Рому» фаворитом матча за 2.27, тогда как на победу «Ниццы» можно поставить за 3.40.
- Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Ниццы» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.