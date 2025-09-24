Известны номинанты на премию «Джентльмен года»

Ежегодная премия, которую организует издание «Комсомольская правда», определила список номинантов 2025 года.

Этот приз присуждается изданием «Комсомольская Правда» российским футболистам и игрокам, выступающим в российских клубах, не только за их успехи на поле, но и за достойное поведение и поступки вне футбола.

В число претендентов вошли: Станислав Агкацев и Эдуард Сперцян из «Краснодара», Андрей Мостовой из «Зенита», Игорь Дивеев и Иван Обляков из ЦСКА, Иван Сергеев из «Динамо», Александр Максименко из «Спартака», Роналдо дос Сантос из «Ростова», Дмитрий Воробьев из «Локомотива», Гиорги Шелия из «Ахмата», Гамид Агаларов из «Динамо» Махачкала, Солтмурад Бакаев из «Акрона», Вячеслав Грулев из «Пари НН» и Юрий Дюпин из «Сочи».

Первый этап голосования проходит среди болельщиков, которые выбирают тройку финалистов. Затем именитые российские тренеры и специалисты определят победителя. В прошлом году обладателем премии стал Константин Тюкавин.