В матче 6-го тура испанской Примеры «Атлетико» на «Метрополитано» примет «Райо Вальекано». Игра состоится 24 сентября в 22:30 мск.

Команды являются соседями по турнирной таблице. Хозяева имеют 6 очков и занимают 12-е место. Гости с 5 баллами находятся на две строчки ниже. В прошлом туре «Атлетико» сыграл вничью с «Мальоркой», а «Райо» расписал мировую с «Сельтой».

Обе команды сейчас не в лучшей форме. Обе команды имеют по одной победе в последних пяти матча турнира. Что касается очных встреч, то здесь «Атлетико» лучше. Столичный клуб выиграл 4 из 5 поединков, в одном случае была ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Букмекеры дают 1.50 на победу «Атлетико», 7.10 на победу «Райо Вальекано», 4.35 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.