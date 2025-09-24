В матче 6-го тура испанской Примеры «Атлетико» на «Метрополитано» примет «Райо Вальекано». Игра состоится 24 сентября в 22:30 мск.
Команды являются соседями по турнирной таблице. Хозяева имеют 6 очков и занимают 12-е место. Гости с 5 баллами находятся на две строчки ниже. В прошлом туре «Атлетико» сыграл вничью с «Мальоркой», а «Райо» расписал мировую с «Сельтой».
Обе команды сейчас не в лучшей форме. Обе команды имеют по одной победе в последних пяти матча турнира. Что касается очных встреч, то здесь «Атлетико» лучше. Столичный клуб выиграл 4 из 5 поединков, в одном случае была ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.50 на победу «Атлетико», 7.10 на победу «Райо Вальекано», 4.35 на ничью.
- Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
